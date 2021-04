Regionalplan: Isnyer Grüne fordern Moratorium

Von Wilhelm Schmid

Ein tragischer Unfall hat sich am Ostersonntag in Vöhringen ereignet. Ein siebenjähriges Kind ist in der Ulmer Straße von einem Auto erfasst worden. Es erlag seinen schweren Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Bub mit einem Tretroller unterwegs. Er wollte die Ulmer Straße auf dem Zebrastreifen auf Höhe des dortigen Blumengeschäftes überqueren.

Zur selben Zeit kam eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto von Norden her gefahren.