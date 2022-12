REFI-Stammtisch spricht über Ü20-PV-Anlagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zahlreichen Besucher des vom Regionalen Energieforum Isny (REFI) veranstalteten Stammtisches waren Solarstromproduzenten ab den ersten Jahren nach der Einführung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG). Nach zwanzig Jahren Betrieb fallen diese sogenannten Ü20-Anlagen aus der EEG-Förderung. Sie liefern aber in der Mehrzahl immer noch gute Erträge. Deshalb hat der Gesetzgeber Regelungen getroffen, um diese Anlagen noch weiter wirtschaftlich betreiben und damit Beiträge zum Umweltschutz liefern zu können.

Die REFI Vorstände Guntram Fischer und Eckhard Berger zeichneten in ihren Vorträgen die Möglichkeiten des Weiterbetriebes der Fotovoltaik-Anlagen auf, die aufgrund des derzeit hohen Strom-Börsenpreises durchaus lukrativ sind. Die einfachste Weise ist der unveränderte Weiterbetrieb mit Volleinspeisung des erzeugten Stromes und man erhält vom Netzbetreiber jeweils am Ende des Jahres den Jahresbörsenpreis, der derzeit bei etwa 25 Cent pro kWh liegt und für eine mittlere Privathaus-Anlage schon mal einen Jahresertrag in der Größenordnung von 1000 Euro ergeben kann. Eine noch höhere Kostenersparnis erhält man, wenn man den relativ geringfügigen Umbau der Anlage auf Eigenverbrauch vornimmt, somit einen Teil des erzeugten PV-Stromes selbst verbraucht und damit die hohen Kosten des Netzstromes verringert, die derzeit bei den meisten Stromlieferanten zwischen 40 und 50 Cent/kWh betragen. Der nicht verbrauchte Strom wird weiterhin in das Netz eingespeist und zum Jahresbörsenpreis vergütet. Will man den Eigenverbrauch noch steigern, müsste man für einige Tausend Euro die Anlage mit einer Speicherbatterie erweitern. Hier muss individuell geplant werden und vom Fachbetrieb eine Kosten-Nutzen Analyse erstellt werden.

Eine andere Möglichkeit besteht in der Direktvermarktung an der Strombörse. Für größere Anlagen ab 100 kW ist dieser Weg verpflichtend. Bei kleineren Anlagen ist sie möglich, war aber wegen des damit verbundenen Aufwandes bisher nicht wirtschaftlich. Aufgrund der jetzt sehr hohen Strompreise übersteigt der Marktwert Solar die Einspeisevergütung, so dass Direktvermarktung auch für kleinere Hausanlagen (zum Beispiel zehn kW) sinnvoll ist. Weitere Informationen unter: www.energieforum-isny.de oder per Mail anfordern: info@energieforum-isny.de.