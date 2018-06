Realschulrektorin Juliane Wolf verabschiedet

Gut 150 geladene Gäste sind zur dreistündigen Abschiedsfeier der geschätzten Realschulrektorin Juliane Wolf in die Mensa des Schulzentrums gekommen. Der Schülerchor der Isnyer Realschule sang zum Auftakt sehr passend: „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit und schmeiß’ die blöden Sorgen über Bord…“

Nach einem Marathon von Grußworten und Vorträgen besang der Ad-hoc-Chor des Lehrerkollegiums treffsicher die Leistungen durch 18 Jahre hoch engagierten Schuldienst: „Applaus, Applaus, für Deine Taten, was du geschafft mit Deiner Kraft, für dieses Werk auch uns zu begeistern… Applaus, Applaus, du hast jetzt Zeit, Dich zu entspannen, lass Deine Arbeit ruhn.“

Wolfs Stellvertreter, Dietmar Schiller moderierte die Grußworte und musikalischen Beiträge einzelner Schüler und Klassen sowie des Lehrerchors und auch des Rektorenchors. Ihm war auch wichtig zu erklären, dass mit dem Abschied ihrer beliebten Rektorin eine schulpolitische Veränderung ihren Weg nimmt: die Verbundschule. Es gehe dabei um den organisatorischen Zusammenschluss der Werkrealschule und der Realschule. Die Verbundschule wird eine gemeinsame Schulleitung haben, angestrebt ist auch ein gemeinsames Lehrerkollegium und Sekretariat. Die neuen Schulgebäude werden diesem Ziel entsprechen müssen. Es ginge nicht um Verschmelzung der beiden Schularten, sondern um effiziente Kommunikation und Kooperation zwischen Lehrern, Schülern, Eltern, Schulverwaltung und um möglichst kurze Dienstwege.

Schiller lobte – im Namen aller Kollegen – die unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wolf. „In Konfliktsituationen warst du immer bereit, dich an einen Tisch zu setzen um in sachlicher und ruhiger Weise versöhnliche, weiterführende Lösungen zu finden.“

Bürgermeister Rainer Magenreuter erinnerte an die Anfänge Mitte der 90er-Jahre, die in Elternwünschen und Initiativen zum Bau einer Realschule gründen. 1997 und 1998 gebaut und von Anfang an schon zu klein. 2002 sei der Erweiterungsbau fertig gewesen. Der Ansturm von Kindern – auch aus dem bayerischen Umland – zeigte in den Folgejahren den hervorragenden Ruf der Realschule, deren Leistungen und Geist von Juliane Wolf geprägt war.

An Prädikaten für die scheidende Rektorin fehlte es nicht: Offenheit, Ehrlichkeit, Teamfähigkeit, Kompetenz, organisatorisches Geschick, Beharrlichkeit, Bestimmtheit und Verlässlichkeit, Vertrautheit und Kommunikationsfähigkeit – und stets das Wohl der Kinder im Blick: Der geschäftsführende Schulleiter Wolfgang Grimm sagte: Schulleitung sei wie Leistungssport und Rektoren müssten nicht selten auch als Prügelknaben herhalten. Er bewunderte Kraft und Herzblut mit denen Wolf den Hamsterrad-Alltag des Schulbetriebs souverän bewältigte. Jetzt sei verdiente Muse dran, Entschleunigung.

Claudia Mayer würdigte als Vorsitzende des Elternbeirates mit Blick von außen: Schule sei ein Ort, in dem viele Kräfte zusammenwirken: Landesregierung, Bildungspläne, Lehrerschaft, Stadtverwaltung, Eltern – und die unterschiedlichsten Charakterzüge und Sozialverhalten der anvertrauten Kinder. Dabei fortwährend für vertrauensvolle Atmosphäre und respektvollen Umgang zu sorgen – eine Herkulesaufgabe.

Schulamtsdirektorin Petra Blust würdigte an erster Stelle den Menschen Juliane Wolf. Sie habe vor 18 Jahren den Anfang gemacht, als erste weibliche Realschulrektorin in bis dahin ausschließlicher Männerrunde. Inzwischen seien mehr als die Hälfte weiblich. Blust skizzierte auch die beruflichen Stationen: Studium in Weingarten, später Lehrerin in Leutkirch, Bad Wurzach, Halle/Saale, und ihre fortwährend gewachsene Liebe zur Montessori Pädagogik. „Du hast dich für die Schule aufgeopfert. Du kannst mit Stolz auf dein Lebenswerk zurückblicken“, resümiert die Direktorin des Schulamts Markdorf.

Sehr vielen Isnyer Weggefährten hatte die Rektorin zu danken – niemand wurde ausgelassen. Obwohl mit dem 31. Juli für Juliane Wolf auf dem Papier und im Kopf der Ruhestand beginnt, scheint sie im Herzen doch noch mitzudenken und sich zu sorgen: „Ein Stein ist mir vom Herzen gefallen, als sich der Stadtrat für ein neues Schulgebäude entschied, einschließlich Struktur einer Verbundschule. Das ist die Voraussetzung für einen zeitgemäßen Unterricht.“