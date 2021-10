38 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Isny und Großholzleute sind am Montagabend zu einem Brandalarm in einem Gasthof in Bolsternang ausgerückt.

Wie sich herausstellte, hatte ein Rauchmelder im Gebäude fälschlicherweise, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ausgelöst, sodass die Wehrleute nach kurzer Überprüfung wieder abrücken konnten.