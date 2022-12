Rathaus Rohrdorf wird zum Radhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Umweltfreundliche Fortbewegung ist ein Thema, das derzeit in aller Munde ist. Daher war es nie aktueller als in der heutigen Zeit, das Auto stehen zu lassen und sich so oft wie möglich auf umweltfreundliche Art und Weise mit dem Fahrrad fortzubewegen. Diesem Trend zu klimaneutraler Fahrweise hat man getreu dem Motto „Man muss klein anfangen, wenn man Großes bewegen will“ nun auch im Rathaus Rohrdorf mit der Anschaffung von neuen Fahrradständern Rechnung getragen.

Dabei wurde eine Variante gewählt, die sich auch für Modelle mit breiterer Bereifung – wie sie mittlerweile nicht nur bei Mountainbikes, sondern auch bei vielen E-Bikes gang und gäbe ist – eignet. Rohrdorf hat mit Eisenbach zwei Ortsteile auf beiden Seiten der Adelegg, so dass es möglich sein sollte, nach der Fahrt über den Bergrücken bei einem Besuch des Rathauses auch ein Mountainbike sicher abzustellen. Ortsvorsteher Max Boneberger würde sich freuen, wenn dieses neue Angebot weiträumig genutzt wird.

Mit dem Radfahrverein Concordia, der bereits seit über hundert Jahren in Rohrdorf ansässig ist, gibt es am Ort außerdem auch einen Traditionsverein, dem das Thema Drahtesel besonders am Herzen liegt. Deshalb war es an der Zeit, dass das Rathaus eine solide und zeitgemäße Abstellmöglichkeit für Fahrräder aller Art bekommt. Insbesondere die Sicherheitsbügel, an denen man Räder der unterschiedlichsten Größen anschließen kann, entsprechen modernstem Standard.

Da der Vorplatz des Rathauses im Winter für die Schneeräumung jedoch frei zugänglich sein muss, wird es einen alternativen Stellplatz auch am Theatersaal geben, der ganzjährig genutzt werden kann. Das freut insbesondere die Ortschaftssekretärin Maria Pareth, die den Weg zur Arbeit so oft als möglich mit dem Fahrrad bewältigt und nun auf viele Nachahmer hofft.