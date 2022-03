Randalierer unter Drogeneinfluss geht auf Jugendlichen los

Wegen Körperverletzung verantworten muss sich ein 29-Jähriger, der am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr auf einen Jugendlichen losgegangen ist. Der Tatverdächtige pöbelte an der Bushaltestelle am Bahnhof zunächst einen Verkehrsteilnehmer an. Eine Gruppe mutiger Jugendlicher schritt ein und versuchte, den 29-Jährigen zu beruhigen. Daraufhin schlug der Tatverdächtige einen 14-Jährigen aus der Gruppe und bewarf ihn mit einer leeren Bierdose. Der mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stehende 29-Jährige wurde in der Folge von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.