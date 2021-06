Rund 2000 Euro Sachschaden haben bislang unbekannte Personen in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Sporthalle in der Rainstraße in Isny hinterlassen. Die Unbekannten warfen zwei Lichtkuppeln auf dem Flachdach mit Steinen und Flaschen ein. Zudem knickten sie mehrere Blitzableiter ab. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07562 / 976550 entgegen.