Ralf Groß bewältigt den Taubertal Ultramarathon

Ralf Groß, Trainingspartner der Läufer des TV Isny, hatte sich langfristig und gezielt auf den sogenannten Ritterlauf im Taubertal über 100 Kilometer vorbereitet.

Bei idealen äußeren Bedingungen wurden die Läufer in Rothenburg im Fackelschein auf die Strecke geschickt. Diese verlief weitgehend entlang der Tauber durch idyllische Dörfer, einsame Flusslandschaften und endete für die gut 80 Teilnehmer des Ultralaufes in der historischen Altstadt von Wertheim. Ganz neue, aber wohl zu erwartende Erfahrungen musste der Isnyer Ralf Groß auf seiner ersten Ultradistanz machen. War er bisher auf Marathonstrecken unterwegs, durchlebte er vor allem auf der zweiten Streckenhälfte wie die meisten Läufer Höhen und vor allem Tiefpunkte, die nur durch mentale Stärke und das Wissen um seine harte, aber gute Vorbereitung im Training überwunden werden konnten. Ralf Groß erreichte glücklich das Ziel nach 13:08,27 Stunden und belegte damit den 48. Gesamtplatz. In seiner Altersklasse M45 bedeutete dies den siebten Platz.

Der Ritterlauf geht auf so genannte mittelalterliche Botenläufe zurück und standesgemäß wurden die erfolgreichen Finisher im Ziel zu Rittern geschlagen. Trotz der gewaltigen Anstrengung entwickelt der Isnyer schon Pläne für eine neue Ultradistanz im nächsten Jahr.