Rainer Magenreuter trifft einen Nerv

Die Arbeitsgemeinschaft der Haupt- und Personalamtsleiter im Regierungsbezirk Tübingen ist zu ihrer Herbsttagung im Kurhaus Isny zusammengekommen. Wie die Stadt Isny mitteilt, arbeiteten mehr als Hundert Amtsleiter unter der Leitung von Christoph Liebmann, Hauptamtsleiter von Amtzell und Vertreter des Gemeindetags, aktuelle Themen ab.

Den Hauptvortrag hielt Wilfried Steiner, stellvertretender Abteilungsleiter bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg unter dem Titel „Die Rolle der Ortsbehörde der Rentenversicherung nach dem SGB I und IV“. Des Weiteren ging es um das Volksbegehren „Artenschutz“ und die Positionierung der Gemeinden dazu. Kindertagesbetreuung mit Berücksichtigung des Paktes für gute Bildung und Betreuung und das „Gute-Kita-Gesetz“ waren weitere wichtige Themen. Der Punkt Schulangelegenheiten drehte sich um den Digitalpakt Schule und den Sachstand Ganztagsschule sowie den Stichtag für die Einschulung. Mit dem Zensus 2021 und der Zukunft der Kunstrasenplätze standen weitere brisante Themen zur Diskussion. Am Ende tauschten die Amtsleiter ihre jeweiligen Erfahrungen aus.

Dass sich so viele für die Herbsttagung in Isny angemeldet hatten, lag laut Pressemitteilung offensichtlich an der Stadt, in der sie ausgerichtet wurde. „Manche sind bewusst wegen Isny gekommen“, wird Hauptamtsleiter Frank Reubold zitiert. Auch Bürgermeister Rainer Magenreuter habe sich sehr über die Tagung in Isny gefreut. Er stellte zu Beginn einige Besonderheiten der Stadt vor und sprach die aktuellen Herausforderungen der Gemeindeverwaltungen an. Er sagte laut Mitteilung: „Ausufernde Regulierungen auf den verschiedensten Ebenen machen es oft schwierig, die gemeindlichen Aufgaben für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.“ Damit habe Magenreuter den Nerv der Anwesenden getroffen.