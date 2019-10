Rainer Hamberger fasziniert mit seinem Reisebericht über Zentralasien

Noch sind die ehemaligen Sowjetrepubliken Usbekistan und Kirgistan nicht im Visier der großen Reiseveranstalter und haben daher dank fehlendem Massentourismus ihre Ursprünglichkeit und natürliche Gastfreundschaft weitgehend bewahrt: So eine erfreuliche Erkenntnis der zahlreichen Zuschauer am Montagabend im Vortragssaal der Klinik Schwabenland beim Reisebericht von Rainer Hamberger, der im Frühjahr zusammen mit seiner Frau Monika in einer kleinen geführten Gruppe die zentralasiatischen Staaten besuchte. Der passionierte Reisejournalist verstand es dabei in freier Rede, ausgesuchten Bildern, kurzen Filmeinspielungen und unterlegt mit dezenter Musik, sein treues Publikum so zu fesseln, dass keine Längen in den fast 90 Minuten über Land und Leute, Kultur, Flora und Fauna aufkamen. Markenzeichen des Referenten ist dabei seine echte Zugewandtheit beim Kontakt zu den Menschen mit ihren Traditionen und alltäglichen Herausforderungen, die so zu außergewöhnlichen Bildern und Erlebnissen führt. Bereichernd sind dabei zudem seine Vergleiche wie auch kritischen wie humorvollen Kommentare zu unserer mitteleuropäischen Welt.

Ein „Festival der Farben und Eindrücke“ erlebten die Zuschauer bei der Reise durch zwei Länder, die unterschiedlicher kaum sein können: Usbekistan ist weitgehend ein Steppenstaat mit wüstenhaften Landstrichen, in dem der einst riesige, fischreiche Aralsee nun fast vertrocknet ist und salzhaltige Verwehungen den Menschen zu schaffen machen. Kirgistan dagegen ist mit Bergen bis über 7000 Meter Höhe schnee- und daher wasserreich, was die Reisegruppe bei der Übernachtung in einer undichten Jurte auch zu spüren bekam. Beide Länder verbindet aber eine tiefe Gastfreundschaft der Menschen, die mehrheitlich dem sunnitischen Glauben angehören. Beeindruckend sind insbesondere ihre imposanten Moscheen mit ihren glänzend bunten Mosaiken, wie auch die reichhaltigen Märkte mit Gewürzen, Früchten, Speisen, geknüpften Teppichen und Seidentüchern, deren Händler unaufdringlich ihre Waren anbieten. Vorbildlich zudem sind zudem die „blitzsauberen“ öffentlichen Plätze, wie Bahnhöfe mit ihren modernen und pünktlichen Zügen.