Raimund Haser zu Besuch in Isny

Am Donnerstag, den 5. August machte MdL Raimund Haser auf seiner Sommertour in unserem Wahlkreis einen Besuch in Isny.

Mehrere Bürger nahmen an der Stadtführung von BM Magenreuter teil. Themenschwerpunkte waren die südliche Altstadt und das Schloss in Isny. BM Magenreuter führte zunächst in die Stadtgeschichte ein, erklärte das Isny Oval mit den rechtwinkligen Achsen zu den Stadttoren und die Ausgrabungen im Bereich des Marktplatzes. Begeistert zeigte sich Haser von der Sanierung des Hallgebäudes mit der neuen Bibliothek.

Das Schloss wurde als neues Kulturzentrum vorgestellt mit der Hechelmann Kunsthalle, städtischen Galerie und dem städtischen Museum. Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von der prachtvollen Ausstattung des Schlosses.

BM Magenreuter bedankte sich bei Haser für die Unterstützung der Zuschussbewilligung der einzelnen Sanierungsprojekte in der Stadt und lobte die gute Zusammenarbeit.

Die Isny-Tour klang bei einem gemeinsamen Mittagessen im schwarzen Adler gemütlich aus. Alle Teilnehmer waren von der stadtführung sichtlich begeistert.