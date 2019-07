Radfahrerin stürzt wegen illegalen Schilds

Wegen eines unberechtigt aufgestellten Hinweisschildes ist eine Radfeherin gestürzt und hat sich verletzt. Die 63-jährige Zeitungsausträgerin war am frühen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr in der Straße „Am Moos“ in Isny unterwegs. Die Frau erschreckte sich laut Polizei während ihrer Tätigkeit aufgrund des unberechtigt auf einem Zufahrtsweg aufgestellten Schildes, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Der Polizeiposten Isny leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Zeitungsausträgerin musste sich in ärztliche Behandlung begeben.