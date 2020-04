Radfahrer wird von Stahlkugeln am Kopf getroffen

Ein 44-Jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwoch in Isny von zwei Stahlkugeln am Kopf getroffen. Die Kugeln hatten jeweils einen Durchmesser von etwa acht Millimeter.

Nur durch Glück und weil der Mann eine Kopfbedeckung trug, verletzten ihn die Kugeln nicht, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Durch wen und womit die Kugeln verschossen wurden, sei derzeit noch unklar, teilt die Polizei weiter mit.

Ähnlicher Vorfall vor wenigen Tagen

Bereits am 11. April war es im selben Wohngebiet zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei welchem Unbekannte mit Stahlkugeln ein Gebäude und mehrere Grundstücke beschossen hatten.

Bei diesen Vorfällen wurden laut Polizeibericht zwei Jugendliche beobachtet, die möglicherweise mit einer Schleuder hantierten.

Der Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des oder der unbekannten Schützen geben können, sich unter der Telefonnummer 07562 / 976550 zu melden.