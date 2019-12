Radfahrer wird bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 59-jähriger Radfahrer erlitten, der am Samstagabend gegen 22.15 Uhr den Unteren Grabenweg in Isny befuhr und an der Kreuzung Bahnhofstraße/Unterer Grabenweg mit dem Mercedes-Benz eines 28-jährigen Autofahrers kollidierte. Der 59-Jährige wurde laut Polizei durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Am Wagen des 28-Jährigen wurde kein Unfallschaden festgestellt.