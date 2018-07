Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Eine schwer verletzte Person und mehr als 1000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Schwanenweg gefordert. Eine 33-Jährige wollte laut Polizei mit einem Fiat von der Bahnhofstraße in den Schwanenweg einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 57-jährigen Radfahrers. Der durch die Kollision gestürzte Radfahrer, verletzte sich dabei und musste von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

