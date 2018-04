Radfahrer stoßen zusammen

Leichte Kopfverletzungen hat ein 31-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 7.50 Uhr bei einem Unfall im Pfannenstiel erlitten, teilt die Polizei mit. Der Mann war hinter einem 54-jährigen Radfahrer in Richtung Rotenbacher Weg gefahren und hatte in Höhe der Einmündung Am Sauweiher zu spät bemerkt, dass dieser nach links abbiegen wollte. Beim Versuch, an dem 54-Jährigen links vorbeizuradeln, stieß der 31-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, mit dem anderen Radfahrer zusammen und stürzte auf die Straße.