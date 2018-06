Radfahrer prallt mit Auto zusammen

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Kastellstraße in der Isnyer Vorstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16 Jahre alter Radfahrer fuhr nach Angaben der Polizei auf dem Schultesberg in Richtung Kreuzung Kastellstraße und übersah offensichtlich einen stadteinwärts auf der Kastellstraße fahrenden VW Golf einer vorfahrtsberechtigten 49 Jahre alten Frau.

In der Folge prallte der Jugendliche gegen die linke hintere Fahrzeugtür und zog sich eine Fraktur zu. Mit dem Rettungswagen wurde der 16-Jährige ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Auto entstand ein Sachschaden von 2000Euro; am Fahrrad keiner.