Radfahrer bei Unfall verletzt

Beim Abbiegen von der Adolf-Kolping-Straße in den General-Moser-Weg hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer die Vorfahrt eines Citroen missachtet. Nach Polizeiangaben konnten die beiden Beteiligten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, weshalb die 30-jährige Citroen-Fahrerin den Radler frontal erfasste. Der 17-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, erlitt leichte verletzungen und wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.