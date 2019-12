Rücksichtsvoll statt rücksichtslos

Vor 15 Jahren hat sich die Stadt Isny auf den Weg gemacht „Freie-Energie-Stadt“ zu werden und war auf diesem Weg dank engagierter Bürger erfolgreich, sodass die Stadt durch Maßnahmen zum effizienten Umgang mit Energie, durch den Einsatz regenerativer Energien und dadurch zum rücksichtsvollen Schutz des Klimas mit dem European-Energie-Award in Gold ausgezeichnet wurde. Seit wenigen Jahren gibt es aus der Mitte der Bevölkerung heraus das Bestreben, dass sich die Stadt auch den Initiativen um eine gerechtere Welt, um rücksichtsvolle Handelsbeziehungen anschließen möge, damit die Schere zwischen arm und reich nicht weiter auseinanderklafft. Die Bitte also, dass sich die Stadt der weltweiten Kampagne mit dem Titel „Faire-Trade-Town“ anschließen und diesen Titel beantragen solle. 2016 in den Gemeinderat eingebracht, war dieser noch skeptisch, jedenfalls solange sich nicht aus der Mitte der Bevölkerung heraus eine „Agendagruppe“ gebildet hat, die sich der Sache zukünftig verpflichtet weiß.

Diese Leitungsgruppe um die Sprecherin Irene Schauer hat sich gefunden, sodass vor Monaten schon der Gemeinderat nun grünes Licht auf dem Weg zur Faire-Trade-Town gegeben hatte. In diesen Tagen wird Hauptamtsleiter Frank Reubold den Titel offiziell beantragen. Beigelegt sind die Nachweise des Kriterienkatalogs, die das Engagement für den fairen Handel auf den verschiedenen Ebenen der Kommune bereits widerspiegeln. Diese Nachweise beziehen sich auf das Angebot von fair gehandelten Produkten in unterschiedlichen Geschäften und deren Verwendung in Gastronomiebetrieben in der Stadt. Ebenso die Verwendung fairer Produkte in den öffentlichen Einrichtungen: Stadtverwaltung, Schulen, Vereine, Institutionen und Kirchen. Auch die Bereitschaft zu Bildungsinitiativen und Öffentlichkeitsarbeit/Presse muss belegt werden.

Momentan gehören zur Steuerungsgruppe: vier Personen aus dem Einzelhandel, zwei aus der Gastronomie, zwei aus den Kirchen, auch Schulen, Medien, Vereine und Stadt stellen je eine Person.

Bessere Arbeits- und Lebensbedingungen

Beim SPD-Stadtgespräch wurde nun dieses Thema diskutiert – und nachgefragt. Faire-Trade meine doch wohl das rücksichtsvolle Handeln unter Menschen im Allgemeinen?! Was die Handelsbeziehungen auf der Welt betrifft, ist damit ein rücksichtsvoller Umgang gemeint, sodass möglichst niemand mehr unter die Räder kommt, ist man sich im Gespräch untereinander einig. „Faire-Trade steht für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Kleinbauern und Beschäftigten in Afrika, Asien und Lateinamerika“, versichert Irene Schauer. Bereits 1,6 Millionen Produzenten und ihre Familien würden von stabilen Mindestpreisen und Sonderprämien für Gemeinschaftsprojekte und zur Förderung von umweltschonenden Anbaumethoden profitieren, Klimaschutzmaßnamen eingeschlossen.

„Transfair“ sei ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder die Produzenten-Netzwerke sind. Dieser Verein vergebe in Deutschland das Fair-Trade-Siegel für Produkte die den internationalen Fair-Handelsstandards entsprechen. Und diese Standards seien vom unabhängigen zertifizierten „Flocert“ kontrolliert, informierte Irene Schauer die Genossen.

Rücksichtsvolle Handelsbeziehungen

Der Faire Handel wirke sich nachweislich und nachhaltig aus auf rücksichtsvolle, partnerschaftliche Handelsbeziehungen, auf die Infrastruktur durch den Bau von Schulen und Gesundheitszentren, verbiete ausbeuterische Kinderarbeit und fördere umweltschonende, klimafreundliche Anbaumethoden.

Stadt als Vorbild

Was bringt’s für die Stadt? „Fair-Trade macht sich für uns alle gut“, ist Irene Schauer überzeugt, „gemeinsam gewinnen wir Öffentlichkeit, die Stadt stellt sich als Vorbild dar und gewinnt auch Medienpräsenz.“ Auch der Handel werde als sozial verantwortlicher Partner wahrgenommen.

Schauer zählte einige Städte im Landkreis auf, die den Titel „Fair-Trade-Town“ schon besitzen, andere sind ebenfalls wie wir auf dem Weg. Auch der Landkreis Ravensburg/Landratsamt strebe den Titel an und lade demnächst die Fair-Trade-Akteure zu einem Treffen ein um Erfahrungen zu bündeln.