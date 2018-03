Qual der Wahl bei Naturwissenschaften und Technik

Eine lange Tradition hat im Frühjahr der Tag der offenen Tür der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie Isny (NTA). So war auch diesmal am 17. März viel geboten rund um das breite Ausbildungsangebot der fünf Isnyer Berufskollegs. Interessierten Jugendliche und deren Eltern konnten in alle Fachbereiche hineinschnuppern und sich durch die Schulleiter und Lehrkräfte umfassend beraten lassen.

Bei den biotechnologischen Assistenten bestand die Möglichkeit, den aktuellen Schülern bei Versuchen zur Gentechnik und mit Zellkultur über die Schultern zu schauen. Die chemisch-technischen Assistenten zeigten Experimente rund um die regenerative Energieerzeugung und die chemische Spurensuche mit zahlreichen Hightech-Instrumenten. Bei den Assistenten für Informations- und Kommunikationstechnik wurden verschiedene Projektarbeiten vorgestellt, etwa die drahtlose Zeitmessung. Große Faszination riefen die Einblicke in den Mikrokosmos von Arzneipflanzen und in die Herstellung unterschiedlicher Arzneiformen hervor, die aktuelle Schüler im pharmazeutisch-technischen Berufskolleg vorstellten. Und die physikalisch-technischen Assistenten beschrifteten jedem Besucher einen Kugelschreiber mittels eines Lasers.

„Die Wahl, welcher der vorgestellten Berufe denn nun der richtige sei, fiel manchem der Interessenten schwer“, resümierte Akademieleiter Kurt Grillenberger nach dem vergangenen Samstag. Er freute sich außerdem, dass viele der jungen Gäste das Angebot annahmen, in den nächsten Wochen im Rahmen eines Schnupper-Praktikums an der NTA noch tiefere Einblicke in ihren Wunschberuf zu erhalten.

Bei der Jobbörse im Kurhaus vergangene Woche erklärte NTA-Geschäftsführer Karl Maier auf Nachfrage der SZ, dass die Zahl der Anmeldungen in den fünf Berufskollegs weiterhin ansteigt. Sie hat sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. Umgekehrt, ergänzte Grillenberger nach dem Tag der offenen Tür, bemerke die NTA, dass der Bedarf in der Industrie an Fachkräften in den Bereichen Informatik, Elektronik, Lasertechnik, Energiewirtschaft, Nanotechnologie und erneuerbare Energien sehr hoch ist.

Um den Bedürfnissen beider Seiten Rechnung zu tragen, bietet NTA für alle Anfänger mit Ausbildungsbeginn am 10. September 2018 (bei einer Anmeldung bis spätestens 15. Juli) finanzielle Sonderkonditionen bei der Schulgebühr an für die gesamte Ausbildungszeit, die sich an der Berufsfachschule über zwei Schuljahre erstreckt – konkret für die Assistenten für Informations- und Kommunikationstechnik sowie die physikalisch-technischen Assistenten.