Publikum auf der Theke, Register hinterm Zapfhahn

„Danke an alle, die uns seit 40 Jahren unterstützen“, krächzte Guggenmusik-Chef Michael Motz bei der Baizentour in jeder der sechs Kneipen, die die 40 Mann starke Gruppe am Freitag besucht hat: Sechs Tag nach der Guggennacht war sie ein weiteres Mal in der Heimatstadt gefordert in der Jubiläums-Fasnet zum 40. Geburtstag.

Die Gäste, Freunde und Fans in den vollgestopften Kneipen erlebten ein ganz besonderes Repertoire: Alle Musiker gaben ihr Bestes und flickten immer wieder auf den Wink des Dirigenten raffinierte Solos ein. „Man merkt richtig, dass die Spaß am Spielen haben“, sagte eine Besucherin, die vor lauter Platznot auf der Theke im Irish Pub saß. Ihren Stehplatz hatte sie an einen Posaunenspieler verloren. Der Rest des Registers postierte sich hinter den Zapfhähnen, an der Eingangstür verschaffte sich eine junge Frau mit großer Trommel und ausladenden Bewegungen einfach Raum für ihre donnernden Einsätze.

Peter Fritzenschaft, der musikalische Leiter, hielt trotz verwinkelter Umstände und neun Wochen Fasnet Mannschaft und Ton in der Spur. Die Trompeter bliesen Vollgas und die Schlagwerker zeigten in jeder Kneipe, was in den Instrumenten steckt: Rhythmus und pure Lebensfreude.