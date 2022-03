Psychologe referiert über Schlafstörungen

Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Jan Blaschko, Psychologe der Argentalklinik, am 23. März um 19 Uhr zu „Gut schlafen kann doch jeder! Oder etwa nicht? Was es braucht, die Nacht erholsam zu verbringen“. „Wie wichtig ein guter und entspannter Schlaf ist, wissen Menschen vor allem dann, wenn sie eine schlaflose, anstrengende, grübelnde Nacht hinter sich haben“, weiß Jan Blaschko. Er wird in seinem Vortrag zunächst einen Überblick über die verschiedenen Schlafstadien geben sowie die Schlafzyklen eines gesunden Schläfers vorstellen. Darüber hinaus wird er auf Schlafstörungen eingehen. Eine gesunde Schlafhygiene, Entspannungstechniken und Strategien gegen nächtliches Grübeln schließen seinen Vortrag ab. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos. Dem Referenten können per Chat Fragen gestellt werden. Zuschalten kann man sich über https://vimeo.com/event/830943