Provozieren nach Lust und Laune

Einen extrem humorvollen Abend hat das Publikum am Sonntag im ausverkauften Adlersaal mit Comedy-Schwergewicht Faisal Kawusi erlebt. „Glaub nicht alles, was du denkst“, so sein Motto, das den Schlusspunkt unter die Saison 2017/2018 der Kulturreihe „Zwischentoene“ setzte. Viel zu lachen, aber auch einiges zu schlucken gab es in den rund zwei Stunden, die er locker vom Hocker mit Anekdoten und selbstironischen Pointen füllte.

„Ey Papa, ich mach jetzt Comedy auf der Bühne und erzähl Witze“, soll er dem Vater gegenüber seinen Berufswunsch geäußert haben. Der verdrehte die Augen – das beherrscht Kawusi wie aus dem Effeff – und riet seinem aufmüpfigen Sohn zu Gescheiterem. „Ich bin gelernter Bankkaufmann. Wow!“, sagt der heute 26 Jahre alte, 1,90 Meter große und an die 140 Kilogramm schwere Komiker auf der Bühne. Die füllt er nicht nur körperlich aus, sondern auch rhetorisch, mimisch und gestisch. Aufgewachsen in Frankfurt, lebt er heute in Köln und kommt aus einer afghanischstämmigen Familie.

Intro bietet verbalen Zündstoff

Sein Intro am Abend nahm das Isnyer Publikum direkt ins Visier. Wer Isnyer ist, wie viele Einwohner die Stadt hat. Antworten auf diese Fragen lösten die ersten Lacher in einem gemischten Publikum mit vielen jungen Menschen aus. Dass ein Afghane nicht unbedingt eine Hunderasse sei, hat sich herum gesprochen, bietet aber dennoch Zündstoff. Nicht minder sein zum „Sieg“ angedeutet erhobener Arm. Auf den Tag warte er noch, dass einer „Heil“ rufe.

In Deutschland würden Ausländer in einen Topf geworfen. Das liege daran, dass Deutsche nicht unterscheiden könnten. Zwischen Afghanen und Türken. Um das Image aufzupolieren, gäben Iraner sich gern als Perser aus, obwohl es dieses Land gar nicht mehr gibt. Das sei so wie „Ich bin Manfred, der Germane.“ Kawusi zieht vom Leder und übt auch Nachsicht – mit sich und den anderen. Er balanciert auf einem dünnen Draht zwischen Haudrauf-Floskeln und hintersinnigem Komiker, der nichts Böses im Schilde führt. Dessen wabbeliges Bauchfett keinen Bombengürtel zum Platzen bringt, wofür er auch gleich mal seinen Pullover hochzieht, und der sich die Augenbrauen zupft.

Für Kawusi ist Comedy ein „geiler Job“

Kawusis wirkmächtigen Sätze sind nachhaltig. „Ich liebe Kinder. Nicht, was ihr denkt. Ich bin Moslem und kein Katholik“, ist so einer, der Denk- und Sprachmuster auf den Kopf stellt. Für Kawusi ist die Comedy ein „geiler Job“. Wenn er No-Gos aufs Tablett bringt, ist er in seinem Element. Wie soll man „Herrn Pimmel“ am Bankschalter ansprechen, wie als Afghane in Deutschland Chemie studieren? Dass sich Fluggäste, darunter nicht nur Deutsche, peinlich berührt fühlten, wenn einer wie er sich neben sie setzt, habe er schon oft erlebt. Überhaupt hätten Menschen wie er überall ein Problem.

Umso mehr sich dieser „Singlemann“ outet, umso sympathischer wird er einem. Möglicherweise, weil man sich bei ihm und seiner Darstellung einer türkischen Hochzeit wiederfindet. Für Deutsche seien das alles Ausländer. Zum Albtraum für Schwaben würde das laute Vorlesen, was wer geschenkt habe. Sind das alles nur Vorurteile, oder? Noch mehr auf Touren kommt er im zweiten Teil. Mit „Klamotten kaufen ist die Hölle“ vorzugsweise bei der Modefirma Hollister, wo er gerne zum Spaß auftauche und Größe XS probiere.

Und dann natürlich die Sache mit dem Singleleben. Das, was sich alle fragen, darf nicht fehlen. Sein Blind Date auf einer Single-Party und dessen Auswüchse. Er, der im Herbst 2017 nach seinem Auftritt bei der „1-Live-Köln-Comedy-Nacht-XXL“ auf Grund vermeintlich rassistischer Äußerungen scharf angegriffen wurde, provoziert und konfrontiert nach Lust und Laune und das ist mal mehr und mal weniger lustig.