Projekttage enden mit Schulhofhockete

Ganze vier Tage lang hat das Gymnasium Isny in diesem Schuljahr Projekttage angeboten. Insgesamt gab es über 50 Projekte, die von Lehrern und Schülern geleitet und unterstützt wurden. Die Schülerinnen und Schüler konnten Erfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In Interviews wurden die Teilnehmer nach ihrer Meinung zu den Tagen in unterschiedlichen Kategorien befragt. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen von ihren zugeteilten „Unternehmen“ begeistert waren und sie eigene Verbesserungsvorschläge mit einbringen konnten.

So waren sehr viele Projektgruppen völlig begeistert und engagiert bei der Sache. Im Projekt „Tier und Natur“ wurden zum Beispiel Spenden für den Gnadenhof in Wangen gesammelt und am letzten Tag wurde ein Tierheim besichtigt. Die meisten Projekte fanden im Schulgebäude statt, aber es gab auch einige Projekte die in der freien Natur ausgeführt wurden, wie die Wanderung über die Nagelfluhkette oder verschiedene Fahrradtouren. Alle Projekte präsentieren ihre Ergebnisse am Freitag, 22.Juli, bei der Schulhofhockete ab 17Uhr, wozu Eltern und Gäste eingeladen sind.