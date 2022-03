Projekt „Singsalabim“ vermittelt Kindern Spaß am Singen

Im September 2021 begann in Isny das Singprojekt „Singsalabim“ im Kindergarten St. Maria und im Familienzentrum St. Josef. Es handelt sich um eine Projektidee, die im März 2020 vor Beginn der Corona-Pandemie entstand. Mittlerweile konnte das Projekt durch die Zusammenarbeit der katholischen Gesamtkirchengemeinden Isny und den beiden Kindergärten realisiert werden. In mittlerweile fünf Gruppen erhalten die drei- bis sechsjährigen Kindergartenkinder innerhalb des Kindergartenalltags unter Anleitung von Kirchenmusiker Christian Schmid die Möglichkeit, den Zauber des Singens und ihre Stimme mit ihren Möglichkeiten zu entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Ziel des Projekts ist, dass den Kindern anhand von kindgerechten Liedern Freude und Spaß am Singen vermittelt werden. Das Singen bietet hierbei die Möglichkeit, die Kinder vielseitig zu fördern. Durch die Verbindung aus Gesang und Bewegung fördert „Singsalabim“ auch die Kreativität, die Konzentrationsfähigkeit, die Sprachentwicklung und die Körperwahrnehmung der Kinder. Ebenso wirkt sich Singen positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung aus. Es ist also ein Projekt, von dem die Kinder auf verschiedenste Weise profitieren.

Aus der Sicht der Erzieherinnen stellt „Singsalabim“ eine hervorragende Ergänzung zur musikalischen Früherziehung im Kindergarten dar, da das gemeinsame Musizieren im Alltag häufig zu kurz kommt. Die Kinder genießen dabei die besondere Aufmerksamkeit, die ihnen in den Kleingruppen zuteil wird. Natürlich spielt dabei auch die Stärkung des Selbstbewusstseins eine große Rolle. Ein Kind sagt dazu: „Mir gefällt, dass ich auch mal alleine vor allen singen darf.“

Ebenso soll „Singsalabim“ der Entwicklung in der Gesellschaft entgegenwirken, in der das gemeinsame und aktive Singen immer mehr an Bedeutung verliert. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Durch „Singsalabim“ bekommen die Kinder sehr früh einen Zugang zum professionell angeleiteten Singen und den damit einhergehenden positiven Effekten.

Das Projekt „Singsalabim“ wird von zwei Seiten unterstützt. Zum einen schenkte die Stiftung Kinderchancen Allgäu dem Projekt ihr Vertrauen und förderte mit einer großzügigen Summe den Start des Projekts. Zum anderen ermöglichte der Förderverein Kirchenmusik St. Georg- St. Maria um die Jahreswende die Anschaffung eines E-Pianos für den Kindergarten St. Maria.

Über den Adventskalender der Volksbank Allgäu-Oberschwaben sammelte der Förderverein zahlreiche Stimmen, die letztendlich zu der Auszahlung von 800 Euro führten und damit das E-Piano finanzierten.