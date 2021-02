Im Rahmen des Bundesprogramms „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ haben das Jugendamt Ravensburg und seine Partner, die Städte Isny, Bad Waldsee, Wangen und das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Ravensburg, für die Jahre 2021 und 2022 den Zuschlag für die Weiterführung erhalten.

Laut Pressemitteilung des Landratsamts Ravensburg könnten somit auch in den nächsten zwei Jahren viele Familien, Kinder und Fachkräfte vor Ort von den Angeboten in den Einrichtungen zur Tagesbeteuung von Kindern profitieren. Die Angebote richten sich demnach gezielt an Familien, die bisher nur unzureichend erreicht werden. 2021 und 2022 erhalten die geförderten Standorte dafür jeweils bis zu 150 000 Euro pro Jahr.

Brückenbauerin in Isny ist Sara Finus-Hege

Das Programm stellt pro Standort jeweils eine pädagogische Fachkraft, eine sogenannte Brückenbauerin, die fest in den Alltag und das Geschehen der Kitas integriert ist. „Sie bieten in Kitas, Familientreffs, Mehrgenerationenhäusern oder Flüchtlingsunterkünften Beratung und Information zum deutschen Bildungswesen an, leiten Krabbelgruppen oder Spielegruppen, bieten Hospitationen in den Kitas an, stehen aber auch Fachkräften mit Tat und Rat zur Seite“, teilt das Landratsamt weiter mit.

„In der Praxis bin ich zuständig für die Anmeldung in der Krippe oder dem Kindergarten, unterstütze beim Ausfüllen von Formularen und bei Antragstellungen auf Übernahme der Kosten“, erzählt Sara Finus-Hege, die Brückenbauerin in der Stadt Isny.

Unterstützung in allen Bereichen

Ebenso kämen allgemeine Fragen zu den einzelnen Einrichtungen bei ihr an. Sie sei oft als Unterstützung im Gespräch mit der Leitung oder pädagogischen Fachkräften dabei, oder vermittle als unparteiische Fachkraft. Informationen zum Übergang Krippe - Kindergarten oder Schule gebe es bei ihr ebenso wie die Antworten auf Fragen nach weiterführenden Hilfen – zum Beispiel Plätze für Integration, Inklusion, Logopädie, Ergotherapie und mehr.

Abgerundet werde das Tätigkeitsfeld mit Haus- und Familienbesuchen sowie Fortbildungen für Erzieher zum Thema Interkulturalität, kultursensible Eingewöhnung oder seelische Gesundheit von Kindern.

Das sind die weiteren Ansprechpartnerinnen

Nicht nur in Isny, sondern an allen Standorten im Landkreis Ravensburg seien die Brückenbauerinnen für Familien, Kinder, Kitas vor Ort Ansprechpartner, wenn es um das Vorbereiten, Erleichtern und Begleiten von Einstieg und Übergang in Krippe, Kindergarten und Grundschule ginge, erklärt das Landratsamt weiter.

Das „Team Kita Einstieg“ besteht neben Sara Finus-Hege in Isny im Landkreis aus der Koordinierungs- und Netzwerkstelle im Jugendamt mit Melanie Dittus sowie aus den Brückenbauerinnen Ute Stehlein in Bad Waldsee, Angelika Siller in Ravensburg und Ulrike Kaiser in Wangen.