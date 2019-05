Programm für die Musiknacht ist komplett: Sechs Bands und ein DJ in sieben Locations

Am Samstag, 11. Mai, steigt die Isnyer Musiknacht, die Organisatoren von Dark Fairy Entertainment präsentieren sechs Livebands und einen DJ: Im Irish Pub bieten die „Raw King Rats“ Rock'n Roll, Rockabilly und Country. Schräg gegenüber, im Schwarzen Adler, gibt es Classic Rock, präsentiert von „Neverhalfsix“. Im Eberz treten die Lokalmatadoren von „Erwin & the Tigers“ auf. Fast schon Tradition bei Hansi im Parkhausstüble: „Dirk Solo“ spielt die besten Hits der letzten 50 Jahre aus Rock, Pop, Country und Irish Music. Das „Widmann Duo“ erobert im Kurpark Café Stationen von Folk Rock, Pop und Evergreens. Im Eiscafe Soravia bietet „Canta Luigi“ eine internationale Klangreise. Als „Chillout Lounge“ dient das Dolce Vita. Die Abschlussparty ab etwa 23.30 Uhr findet im Kursaal statt. DJ Shorty legt bis etwa 3 Uhr Party-Hits auf.Im Vorverkauf kosten die Tickets zehn Euro, erhältlich in allen teilnehmenden Lokalen (außer im Dolce Vita und im Parkhausstüble), sowie in der Tourist-Information und bei Schreibwaren Grass. Kurzentschlossene können das Ticket auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den einzelnen Abendkassen erwerben, sofern die Tickets nicht vergriffen sind. Infos: