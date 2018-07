Programm des Deutschen Kinderschutzbundes startet

Mit dem Weltkindertag am 20. September startet das Programm des Deutschen Kinderschutzbundes in den Herbst. „Kinder haben was zu sagen!“ – so lautet das diesjährige Motto, das die Kinderrechtsorganisationen dem Tag in diesem Jahr gegeben haben.

Das Kursangebot im Deutschen Kinderschutzbund ist umfassend wie in jedem Jahr. Der Babysitter-Kurs wird von einigen Mädchen schon erwartet, es können aber auch Jungs daran teilnehmen. Am Freitag, 21. Oktober, um 14 Uhr startet dieser Kurs mit Miriam Gangka. Ein weiterer, bewährter Kurs für Mütter mit Kindern zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ist „Selber machen: Ich will, ich kann!“ Er findet an zwei Abenden statt, und zwar am 20. und 27. Oktober. Auch der Kurs „Das Baby ist da!“ wird wieder an vier Abenden angeboten, am 15. und 17. November und am 22. und 29. November. Alle Veranstaltungen finden im Familientreff im Schloss 2 statt. Genaue Infos gibt es über die Homepage des Kinderschutzbundes und auf der Internetseite der Stadt Isny.