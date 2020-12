Programm am dritten Adventssamstag

Zu einem längeren Einkaufssamstag lädt Isny Marketing am 12. Dezember in die Innenstadt. Der Einzelhandel hat durchgehend von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Vertreten sind laut Vorschau außerdem drei Kunsthandwerkerstände.

Gegenüber vom Schmalzbrunnen finden Besucher Socken, Mützen und Schals, gestrickt von den Mitgliedern des Missionskreis Isny. Außerdem ist Petra Strodel vom Mockenhof in Argenbühl mit Likören, Essig und Öl, Fruchtaufstrichen, Adventsdekorationen aus Naturmaterialien sowie den drei in der eigenen Brennerei hergestellten Produkten dabei. Handgefertigten und fair gehandelten Silberschmuck aus Mexico findet sich am Stand von Pakilia aus Bellamont. Die Adventsbläser, in kleinerer Besetzung als sonst, geben ab 11 Uhr einige Adventsständchen vom Rathausbalkon zum Besten. Und zu ihren Füßen findet von 9 bis 16 Uhr der Christbaumverkauf von und mit den Schülern des zwölften Jahrgangs des Isnyer Gymnasiums statt.