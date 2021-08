Professor Dr. Willy Dilger ist gestorben

Zum Ausscheiden des Rektors der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie (NTA) im Jahr 1997 schrieb der 36. Ingenieur-Kurs folgende Zeilen an ihren beliebten Lehrer Willy Dilger: „Wir möchten uns hiermit bei Ihnen als Schulleiter und Dozenten herzlich bedanken. Hervorheben möchten wir Ihren leidenschaftlichen Unterrichtsstil mit anschaulichen und verständlichen Erklärungen, vor allem auch Ihre große Geduld, es auch dem ,Letzten’ zu vermitteln. Wir hoffen, Sie auch weiterhin als hervorragenden Gastdozenten an der nta begrüßen zu können.“ Der beliebte Lehrer, Geschäftsführer und Rektor a. D. ist am 26. Juli fast 88-jährig nach zweijährigem Parkinson-Leiden verstorben.

Für die außergewöhnliche berufliche Leistung einer außergewöhnlichen Persönlichkeit wurde Professor Dr. rer. Willy Dilger 1995 durch Staatssekretär Josef Dreier auf Vorschlag von Bundespräsident Roman Herzog und Ministerpräsident Erwin Teufel mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Das Außergewöhnliche lag wohl auch an Professor Dilgers beruflichem Werdegang: Mittlere Reife, Lehre als Chemielabor-Werker, Ausbildung zum Chemotechniker an der NTA, technischer Lehrer an der NTA, Radiochemische Fortbildung, Ingenieurstudium an der NTA, Chemiestudium an der Universität Tübingen, Examen zum „Doktor der Naturwissenschaft“ mit dem Prädikat „summa cum laude“.

NTA etabliert sich

Nach dem frühen Tod von Professor Grübler, dem Gründer der NTA, wurde dem engagierten Dozenten Dr. Willy Dilger 1976 die Leitung der NTA übertragen. Unter ihm setzte die NTA ihre Aufwärtsentwicklung fort und etablierte sich als eine führende private Bildungseinrichtung in der Bundesrepublik. 1976 verzeichnete sie 440 Neuzugänge.

Bis 1993 stieg die Zahl auf 1200 Schüler und Studenten, ist einem Zeitungsbericht zu entnehmen. Ausbildungs- und Studiengänge wurden erweitert: Technische Informatik, Lebensmittelchemie und Umweltanalytik kamen hinzu. Dafür würdigte die „Schwäbische Zeitung“ den rührigen Wissenschaftler, Lehrer, Geschäftsführer und Organisator. In den Etappen seines Lebens habe der Oberschwabe aus Warthausen als Quereinsteiger durch zähes und zielstrebiges Arbeiten und Studieren seine Ziele an der Fachhochschule verwirklicht.

Diese Lebensgeschichte mag Vorbild für viele junge Menschen sein, die den Glauben an ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten noch nicht gefunden haben. 63 Jahre lang hat Willy Dilger mit seiner Ehefrau Ria zusammengelebt. „Wir sind miteinander zufrieden und glücklich alt geworden und dankbar für so viele gemeinsame Jahre.“