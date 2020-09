Produkte vom Bodensee stehen im Mittelpunkt

Der Isny Feierabendmarkt am Freitag, 4. September, am Marktplatz von 16 bis 20 Uhr widmet sich erneut dem Bodensee und seinen kulinarischen Produkten, kündigt die Isny Marketing GmbH an.

Die Bodenseeregion sei weit über die Grenzen Deutschlands für den Obst- und Weinanbau bekannt. Rund ums Jahr sei der frische Fisch vom See beliebt. „Grund genug, der Region und ihrer Fülle an guten Produkten einen weiteren Feierabendmarkt zu widmen und einige der Erzeuger und Händler vom See nach Isny einzuladen“, findet Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing. Deshalb sollen die Isnyer und Gäste beim kommenden Feierabendmarkt erneut in den Genuss des Obsts, der Weine und des Fisches kommen. Zudem biete sich die Gelegenheit mit den Menschen hinter den Produkten ins Gespräch zu kommen.

Der Familienbetrieb Bichlmair aus Wasserburg ist mit fangfrischem, geräuchertem und frittiertem Fisch aus der eigenen Fischerei dabei. Auch Roland Hornstein aus Nonnenhorn ist mit Chardonnay, Spätburgunder und Müller-Thurgau dabei. Am Obststand von Gabi und Josef Schneider aus Meckenbeuren ist die Riege des frisch Gepflückten im Angebot. Mit schokoladiger Glasur gibt’s die Bodenseefrüchte bei Ronny Grubart. Bianca-Kim Foelscher bringt einige ihrer kunstvollen „Sonderstücke“ aus ihrem Atelier in Salem nach Isny.

Die Chefköche des Hirsch Isny nehmen sich dem Thema Bodensee auf kulinarische Weise an und bieten am Stand Ragout vom heimischen Rind in Meersburger Spätburgundersauce mit kleinem Semmelknödel und im „Hello my deer“ gibt’s Apfelcider und kleine Desserts mit Obst vom Bodensee. Die „Soulsisters“ Ruth und Judith Angele aus Bad Wurzach begleiten den abendlichen Markt musikalisch.

Ein Extra sei der Marktwagen der Buchhandlung Mayer, der ein Vorgeschmack auf eine Aktion der Büros für Kultur und Stadtmarketing ab September im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage sein soll. Neugierige lassen sich von Diemut Mayer in das Abenteuer rund um das Buch „Sungs Laden“ von Karin Kalisa einweihen.

Besucher des Feierabendmarktes sind weiterhin angehalten, die geltenden Abstände von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten und sich an die Hygieneregeln zu halten. Auch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bleibt empfohlen.