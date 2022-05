Probealarm mit den neuen Sirenen in Isny am 1. Juni

Im Stadtgebiet und den Ortschaften sind in den zurückliegenden Wochen eine Reihe neuer Sirenen auf verschiedenen Dächern installiert worden. Die Anlagen werden nun am Mittwoch, 1. Juni, um 12 Uhr mit einem Probealarm auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.

Obwohl mit dem Ende des „Kalten Krieges“ bundesweit immer mehr Sirenen abgebaut wurden, hatten sich Timo Riedel und Dietmar Häfele von der Freiwilligen Feuerwehr in den zurückliegenden Jahren wie mehrfach berichtet noch um deren Erhalt bemüht. „Deshalb war Isny eine der wenigen Städte, die noch eine funktionierende Sirene auf dem Dach des Rathauses hatte“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung. Und in den Ortschaften werde die Feuerwehr nach wie vor mittels Sirenentönen alarmiert.

Ahrtal-Hochwasser und Ukraine-Krieg

Die Begleiterscheinungen rund um das Hochwasser im Ahrtal im Sommer 2021 habe nun auch im Bund für ein Umdenken gesorgt, weshalb die Einrichtung neuer Sirenenanlagen zur Alarmierung der Bevölkerung vom Land gefördert wurde. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine tat in dieser Hinsicht ein Übriges.

Da die Isnyer Stadtverwaltung im Schulterschluss mit Häfele und Riedel schon länger überlegt habe, wie die Bevölkerung in gefährlichen Situationen am besten gewarnt werden kann, wurde der Wiederaufbau des flächendeckenden Warnsystems seit Jahresbeginn zügig bewältigt.

Heulton ab 12 Uhr, „Entwarnung“ zehn Minuten später

Nun wird geprobt, teilt die Stadtverwaltung mit: Am kommenden Mittwoch soll um 12 Uhr mittags ein Heulton ertönen, der als Warnung der Bevölkerung zu verstehen ist. Dieser Ton ist auf- und abschwellend und dauert eine Minute. Gegen 12.10 Uhr erfolgt die „Entwarnung“. Dieser Ton ist eine Minute lang als Dauerton wahrnehmbar, die Signale sollen im ganzen Stadtgebiet und in den Ortschaften laut hörbar sein. Ordnungsamtsleiter Klaus Häfele ging in seinem Bericht an den Gemeinderat davon aus, dass 98 Prozent der Isnyer Bürgerinnen und Bürger mit dem Warnsystem erreicht werden.

Die Stadt bittet in ihrer Ankündigung die Bevölkerung, auch im nachbarschaftlichen Gespräch auf die Sirenenprobe hinzuweisen: „Es ist angesichts der Krisensituation und der vielen Geflüchteten aus Kriegsregionen sehr wichtig, dass möglichst alle von diesem Sirenentest erfahren. Damit können unnötige Ängste vermieden werden“, heißt es im Pressetext.