Prävention rund um den Arbeitsplatz

In der Rehaklinik Überruh bei Isny dreht sich am Freitag, 14. Februar, alles um das Thema Prävention.

Bereits zum 20. Mal lädt die Klinik Fachleute aus den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen zum „Isnyer Präventions- und Winter-Sporttag“ ein.

Laut Vorschau stehen hochkarätige Vorträge und hochkarätige Referenten aus Politik, Gesundheitswissenschaft und Forschung rund um das Thema gesundheitliche Prävention auf dem Programm. Diesmal liegt der Fokus auf den „Wandel in der Arbeitswelt“.

Themen wie Leistungs- und Selbstoptimierung, Digitalisierung und Robotisierung sowie der Umgang miteinander führen zu Erlebens- und Verhaltensmustern bei Einzelnen, die komplexe Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Als Anreiz, aktiv etwas für die eigene gesundheitliche Prävention zu tun, erwartet die Teilnehmer zur Einstimmung in den Tag am Vormittag ein Sportprogramm in der Allgäuer Natur.

Nach Programmende findet der Tagesausklang mit Rock’n’Roll der Band Pig Ass and the Hoodlums statt.