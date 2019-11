Postkarten-Sammlung – ein Schatz fürs Stadtarchiv

Ein Sammler, der laut Mitteilung anonym bleiben möchte, hat dem Isnyer Stadtarchiv seine Sammlung mit Eugen-Felle-Postkarten gespendet. Für Stadtarchivarin Nicola Siegloch „ein Schatz“, denn in zwei großen Alben dürften etwa 450 bis 500 Postkarten stecken – alles Originale und keine Kopien.

„Ein schöner Querschnitt von allem, was Felle gemacht hat, ein Überblick über sein Schaffen“, sagt Siegloch, die Sammlung sei eine wertvolle Ergänzung zu dem, was im Stadtarchiv schon vorhanden ist. Etwa eine nach Motiven geordnete Sammlung mit vielen Stadtansichten, nicht nur von Felle, an der Archivbesucher Interesse zeigten, die wissen wollen, wie etwas früher ausgesehen hat. Zudem besitzt das Archiv die Sammlung von Erwin Häfele, ebenfalls mit Felle-Karten.

„Mit Felle beschäftigt man sich nicht erst jetzt, er war vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so präsent, aber es haben sich immer Menschen für ihn interessiert. So war er schon 1999 Gegenstand einer Diplomarbeit“, berichtet Siegloch.

Der anonyme Spender hat seine Sammlung nach Typen geordnet: Da sind einmal die „Gruß aus…-Karten“, frühen Karten ab 1890, die mit dem aufblühenden Tourismus aufgelegt wurden. Besonderheit: Sie konnten nur vorne neben dem Motiv beschriftet werden, die Rückseite war ausschließlich Adressfeld. Manche Motive sind deshalb regelrecht umrandet von Text, und wer viel mitzuteilen hatte, schrieb schon mal auf das Motiv.

Eine ungewöhnliche und aufwendige Spielart sind sogenannte „Revolverkarten“, die verschiedene Ansichten mittels eines Drehrads in einer kreisrunden Öffnung aufzeigen. Im entsprechenden Ordner gibt es Beispiele aus Murnau oder Karlsbad. Eine Spezialität Felles war außerdem die Mondschein- oder Lunakarte – farbenfrohe Postkarten, die die Stimmung einer Vollmondnacht spiegeln.

Die Sammlung umfasst weiter Werbe- und Trachtenkarten, etliche der berühmten Vogelschau- und einige Scherz-Karten, auf denen Felle Sommerfrischler und deren Vorstellungen von der örtlichen Landwirtschaft oder die Trinkfestigkeit auf die Schippe nahm.

Auffällig ist auch, dass jedes Dorf, jeder Weiler in der Region, ob Engerazhofen, Emerlanden oder Altensberg, seine eigene Ansichtskarte hatte. Ganz abgesehen von kleinen und großen Städten, Straßburg von oben ist genauso zu finden wie allerlei Motive aus München. Das wertvollste Stück der Sammlung dürfte eine Felle-Postkarte sein, die Eugen Felle selbst beschrieben und verschickt hat – mit Originalunterschrift. „Die Stadt Isny ist dem Spender für diese wertvolle Sammlung sehr dankbar“, heißt es in der Pressemitteilung.