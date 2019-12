Positive Rückmeldungen und 19 Siege für Isnyer Motorsport

Bei der Sportfahrerehrung des Motorsportclub Isny versammelten sich knapp 50 Motorsportfreunde zu ehren ihrer Starter, die bei insgesamt 85 Rennveranstaltungen in der Region, auf Landes- und auf Bundesebene teilgenommen haben. Viele sind mit Spitzenleistungen vorne mit dabei, einige konnten sogar erste Plätze einfahren. Gleichgültig ob ein Sportfahrer mit seiner Maschine an einem oder mehreren Rennen im Land teilgenommen hat, jeder bekommt einen Geschenkkorb. Letztendlich zählt nicht die Leistung, sondern dabei sein, die Kameradschaft.

Beste Kameradschaft, die Leidenschaft jedes Einzelnen zu diesem kraftvollen und nicht ganz risikofreien Sport ist auch die Erklärung dafür, weshalb dieser Verein in der Lage ist, alle zwei Jahre die Isny-Classic zu stemmen. Mehrmonatige Vorbereitungszeit ist nötig und eine perfekte Organisation wenn über 300 Sportfahrer mit ihren „alten Böcken“ anreisen, vier Tage versorgt werden müssen und die Geschicklichkeits- und Gelände-Ausdauerfahrten durchgezogen werden müssen. Dazu kommen bei jeder Classic fast unzählbare Zuschauermassen. Zum dritten Mal war nun schon das Wetter sehr bescheiden bis miserabel, sodass im Gelände wahre Schlammschlachten zu bewältigen waren. Wetterbedingt hatte man auch dieses Jahr das Geländerennen verkürzt von drei auf zwei Runden, um Mensch und Maschine nicht total zu überfordern.

„Im Jahr 2021 wünschen wir uns sehnlichst auch endlich mal warme und trockene Verhältnisse“, sagte Ferdinand Lanz, der erste Vorsitzende bei seinem Jahresbericht. Die Motorsportler seien hart im Nehmen. „Schlechtes Wetter fordert mehr Kraft, Konzentration und Geschicklichkeit und genau dies reizt den Motorsportler.“ Die vielen Rückmeldungen aus dem ganzen Land seien ausschließlich positiv gewesen. Der neue Standort am Festplatz sei für den MSC ein zusätzlicher Aufwand gewesen, aber von allen akzeptiert worden. „Wir haben das Beste draus gemacht.“ Der Dank des Vorsitzenden galt der Stadtverwaltung, der Polizei, den Anliegern am Festplatz, den Grundstücksbesitzern und allen Helfern aus dem MSC und drumherum. Aufatmen war spürbar, dass bei der Classic und bei allen Rennen an denen Isnyer MSCler teilgenommen haben, außer Blessuren keine schlimmen Unfälle zu beklagen waren.

Sportleiter Markus Altenried wies darauf hin, dass 85 Isnyer MSCler an den Start gegangen seien, im Vorjahr seien es 102 Starter gewesen, was sicherlich auch mit der Bewältigung der Isny Classic zu tun gehabt hätte. Zu beklagen sei allerdings auch, dass ein mögliches Übungsgelände in der Nähe nicht unter „Dach und Fach“ sei. „Die nächsten für uns erreichbaren Übungsgelände liegen rund 30 Kilometer entfernt.“ Möglichkeiten seien Möggers, Berkheim, Dietmannsried, Oberrieden und Kempten. „Dieses Problem macht natürlich bei uns Jugendarbeit äußerst schwierig.“

An Rennen haben teilgenommen mit guten Ergebnissen: Lukas Kaa, Mathias Kaa, Robert Wagner, Michael Frick, Hubert Dieng, Tilo Baumann, Ewald Eigner, Hans-Peter Bolsinger, Franz Halder, Bernd Schwarz, Benjamin Koch. Erste Plätze haben belegt und bekamen deshalb besonders ehrenvollen Beifall: Albert Hartmann, Roman Albrecht, Rudolf Prinz, Christian Förderer.

Festin Meisterschaftsläufe eingeschriebene Motorsportler und damit gleichzeitig auch die Aushängeschilder des MSC sind der 10-jährige Mailo Linke und der 13-jährige Jonas Altenried, beide holten bei 19 Rennen mehrere erste Plätze. Thomas Günther nahm an 6 Rennen teil und belegte bei allen erste Plätze.