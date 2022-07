Positive Mitgliederentwicklung trotz Corona

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Juli fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der SGC statt. Der Vorstand Verwaltung, Manfred Warschke, blickte auf ein Jahr zurück, das immer noch von der Corona-Epidemie beeinflusst war. Der Sportbetrieb in der Halle wurde einige Wochen ausgesetzt oder konnte nur mit Tests durchgeführt werden. Die Tests wurden vom Verein übernommen. Wie bei anderen Sportvereinen, hat sich die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr reduziert. Doch hier konnte Warschke inzwischen eine positive Entwicklung verkünden. Waren es zwischendurch nur 645 Mitglieder, so sind diese aktuell auf 745 gestiegen. Dies ist vor allem der Abteilung Kinderturnern zu verdanken. Die drei Übungsgruppen für die Kinder haben einen regen Zuspruch und die angebotenen Kurse Hip Hop und Dance for Kids wurden begeistert angenommen. Warschke bedankte sich für das Engagement aller Übungsleiterinnen Kinderturnen und bei der Abteilungsleiterin Sandra Berkmann.

Renate Vochezer (Vorstand Finanzen) berichtete über einen soliden Kontenstand. Auch wenn die fehlenden Veranstaltungen zu geringeren Einnahmen führten, gab es gleichzeitig weniger Ausgaben, zum Beispiel für Weiterbildung oder Sportbedarf. Investiert wurde in die Renovierung und Ausstattung der alten Schule, welche unter anderem für weitere Sportangebote genutzt wird.

Das Geschehen in den einzelnen Übungsgruppen wurde vom Vorstand Sport Alexander Burow präsentiert. Die Volleyball-Abteilung konnte in der Eichenkreuz-Runde wieder einige Erfolge vorweisen und auch die Tischtennisabteilung hat sich wacker geschlagen. Dass sich die Sportler trotz der Einschränkungen die gute Laune nicht verderben ließen, zeigten die Bilder aus den weiteren Sportgruppen.

Zur Wahl standen in diesem Jahr die Sporträte. Alle amtierenden Sporträte (Annemarie Voss, Bernd Bodenmüller und Jasmin Harrer) wurden wieder gewählt.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden 10 und für 20 Jahre 20 Mitglieder/-innen geehrt. Für verdienstvolle Tätigkeiten im Verein konnten Markus Reuchlin (acht Jahre), Roland Sohler (zwölf Jahre) sowie Christian Rehbock, Edeltraud Schmid und Renate Vochezer (15 Jahre) die Ehrungsurkunde entgegennehmen.

Am Ende der Veranstaltung dankte Warschke allen Funktionären und stillen Helfern, die ganz selbstverständlich den Verein unterstützen und verwies zum Schluss auf das 40-jährige Jubiläum des Vereins im nächsten Jahr.