Positive Bilanz der ersten Isnyer Ski-AG

Skifahren ist an der Felderhalde in Isny nach wie vor möglich. „Wenn es so bleibt, könnte es am kommenden Montag auch nochmal gehen“, sagt Daniel Kremer. Der erste Schultag nach den Ferien wäre dann der Abschluss „seiner“ Ski-AG, in der er seit Anfang Januar 31 Grundschülern aus Isny, Neutrauchburg, Rohrdorf und Beuren „vor allem Spaß am Wintersport“ zu vermitteln versuchte. Kremers Bilanz: „Ich bin sehr zufrieden“.

Hauptberuflich arbeitet der Isnyer für mehreres Skisportverbände, er trainiert beispielsweise den baden-württembergischen Landeskader der 14- und 15-Jährigen in der Nordischen Kombination: „Ich bin jede Woche unterwegs.“ Die Stadt Isny stellte ihn zum Jahreswechsel kurzerhand als „Stadtsportlehrer“ für die Ski-AG ein. Als „Vorbildung“ brachte Kremer vier Jahre mit, die er alpiner Skilehrer in der Skischule von Marc Rudhart war, dem „Junior“-Betreiber des Skilifts an der Felderhalde.Unterstützt vom 18-jährigen Abiturienten Mario Bauer, der aktuell seinen „Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)“ beim Wintersportverein Isny (WSV) und in der Grunschule Neutrauchburg absolviert, betreute Kremer an Montag- und Dienstagnachmittagen die Isnyer Zweit- und Drittklässler. „Es gab keine spezifischen Leistungsziele, es ging um die Lust auf Bewegung, nicht um Wettkampf, das haben wir auch den Eltern vermittelt, und wir haben bei jedem Termin Verbesserungen festgestellt“, fasst der Ski-AG-Leiter zusammen.

Das Programm an insgesamt elf Terminen, die möglich waren, umfasste Aufwärmen, mit Skiern an den Füßen aufzustehen, mit dem Lift die Felderhalde zu erklimmen und je nach Fortschritt der Kinder schließlich freies Fahren. „Ein Mädel kann sogar schon ein Stück rückwärts fahren, ein Kind mit Migrationshintergrund macht sich auch sehr gut – überhaupt sind ein paar Coole dabei“, schildert Kremer lachend.

Insgesamt sei die Ski-AG „bei jedem gut angekommen, auch die Eltern haben uns bestätigt, dass die Kinder gerne gekommen sind“. Er habe sogar von Kindern gehört, die morgens in die Schule gehen wollten, obwohl sie „etwas kränklich“ gewesen seien, weil sie sonst nachmittags nicht zur Ski-AG gedurft hätten. Sie sei gleich zum Start im Januar ausgebucht gewesen, die Zahl von 30 Kindern habe sich als ideal herausgestellt: „So waren wir flexibel, konnten auch mal zwischen den Nachmittagen wechseln und variieren, wenn ein paar beispielsweise mal wegen einem Kindergeburtstag nicht konnten“, berichtet Kremer.

Das Angebot, das wie berichtet von Grundschulleiter Harald Strittmatter initiiert und von Stadtverwaltung und WSV unterstützt wurde, kostete pro Kind 50 Euro. Inbegriffen war eine Liftkarte für zwei Stunden, subventioniert von den Liftbetreibern, und bei Bedarf Leih-Skiausrüstung von „Outdoor & Sport“ in der Obertorstraße. Dieses Angebot hätten „sechs bis sieben Teilnehmer“ genutzt, erzählt Kremer. Allerdings nicht aus Bedürftigkeit („Wir waren erstaunt, wie viele Kinder eine Skiausrüstung haben“), sondern als Buskinder, die für Mittagessen und Hausaufgaben in der Stadt blieben und anschließend gleich auf die Piste kamen. Geplant ist laut Kremer, die Ski-AG auch ohne Schnee „und gemeinsam mit anderen Vereinen fortzusetzen“. Sie sei keinesfalls als „Nachwuchs-Gewinnung für den WSV“ konzipiert, mit der Stadt stünden Gespräche an. Schwäbisch Gmünd beschäftige in einem Pilotprojekt ganzjährig einen Stadtsportlehrer, weiß Kremer. Da er im Verband künftig auch als Stützpunktleiter arbeiten wird, kann er sich ein weiteres Tätigkeitsfeld in Isny gut vorstellen – auch dank der ersten Erfahrungen mit den „coolen“ Grundschülern.