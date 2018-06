Posaunenchor lädt zum Konzert

Ein vielfältiges Klangerlebnis verspricht das Konzert am Sonntag, 13.Dezember, um 18 Uhr in der Nikolaikirche in Isny. Neben dem Posaunenchor Isny, der klassische Werke von Johann Sebastian Bach bis hin zu traditionellen alpenländischen Weisen spielen wird, erklingen Harfenklänge von der bekannten Isnyer Harfenistin, Samira Nowarra, heißt es in einer Ankündigung. Unter anderem spielt sie Werke des 1955 in Turin geborenen Komponisten Ludovico Einaudi auf ihrer Harfe. Kantorin Christina Dürr wird das Konzert mit Orgelmusik bereichern, und das Allgäuer Alphorntrio füllt den Kirchenraum mit sonoren adventlichen Klängen. Die Gesamtleitung hat Siegfried Leitermann, der Eintritt ist frei. Foto: privat