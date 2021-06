Pop-Up-Galerie eröffnet am Marktplatz

Und plötzlich ist da eine Galerie: Zur Unterstützung der hiesigen Künstlerlandschaft hat das Kulturforum Isny ein neues Projekt ins Leben gerufen. Vom 3. bis 31. Juli bietet die „Pop-Up Galerie Isny“ mitten im Herzen der Stadt Kunst aus Isny und der Region. Das teilt das Isny Marketing in einer Pressemitteilung mit. Der Erlös der Verkäufe kommt ohne Abzüge direkt den jeweiligen Künstlern zugute.

„Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir der Kunst in unserer Stadt, parallel zur Ausstellungsarbeit in den Städtischen Galerien, jetzt eine neue Sichtbarkeit geben und den Verkauf künstlerischer Arbeiten aktiv fördern können“, sagt Karin Konrad, Geschäftsführerin des Kulturforums und Leiterin des Isnyer Kulturbüros laut Mitteilung. Mit der „Pop-Up Galerie Isny“ ist eine Antwort auf Zeit gefunden: Im Juli bietet sie unter Regie des Isnyer Kulturforums Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten mitten in Isny die Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten zu präsentieren.

16 Künstlerinnen und Künstler aus Isny und Umgebung sind mit jeweils zwei Werken in der Isnyer Pop-Up Galerie vertreten. Skulpturen, originale Malerei, Zeichnungen, Radierungen und Skizzen: Kern des Sortiments sind handliche Originale, die direkt mit nach Hause genommen werden können. Erhältlich sind zudem verschiedene Postkartenmotive sowie Künstler- und Ausstellungskataloge.

Organisiert und betreut wird die Pop-Up Galerie ehrenamtlich. Vor Ort in die Betreuung eingebunden sind auch einige der beteiligten Künstlerinnen und Künstler, die ihre Arbeiten Besuchern so selbst präsentieren, erklären und vermitteln können.

Die Pop-Up Galerie Isny erhält finanzielle Unterstützung vom Programm „Kultursommer 2021“ der Bundeskulturstiftung unter dem Projektdach „#kulturdiefehlt – Kultur OpenAir im Landkreis Ravensburg“. Das Projekt wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kunst und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.