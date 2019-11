„Pop & Poesie“ am Sonntag in Isny

Nach drei Konzerten mit rund 2000 Besuchern in drei Städten wollen die Musiker noch einmal alles geben für den guten Zweck: Diesen Sonntag, 3. November, um 19 Uhr laden Initiatorin Stephanie Bauer aus Eisenharz und ihre Freunde zum letzten der vier Auftritte im Jahr 2019 in die Kirche St. Maria in Isny ein.

„Nach dem grandiosen Einstieg in die Konzertreihe im Februar ist das Konzert in Isny die logische Konsequenz, um denjenigen eine Chance zu geben, die im Februar nicht mehr in die Kirche gekommen sind, die zum Bersten voll war“, heißt es in der Ankündigung. Die fast 30 Musiker präsentieren Songs von Silbermond, Pink, Herbert Grönemeyer, Michael Jackson und anderen in stimmungsvoller Beleuchtung. Doch was sich eher nach einem Rockkonzert anhört, ist die Fortführung der Benefizreihe „Pop & Poesie – und zwischen den Zeilen Gott“ in vier Kirchen der Region. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und unterstützen das philippinische Kinderdorf „Mariphil“.

Schirmherrin der Reihe ist Gerlinde Kretschmann, Gattin des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, die zuletzt am 13. Oktober in Ravensburg das „stimmige Konzept“ gelobt habe, heißt es im Pressetext: „Diese Konzerte sind so etwas besonderes, man kann die Liebe der Musiker zu dem Projekt spüren, in der Art habe ich so etwas noch nicht gesehen.“

Durch den Abend in St. Maria führen, ganz im Geiste der Ökumene, Isnys evangelischer Pfarrer Stefan Ziegler und Jochen Rimmele, Diakon der katholischen Seelsorgeeinheit in der Stadt, der mit Stephanie Bauer die Konzertreihe geplant hat. „Beim letzten Mal waren so viele Menschen da, dass leider nicht alle in die Kirchen gekommen sind. Für diese Besucher wollen wir gerne nochmals die Möglichkeit schaffen, einen Abend zwischen Pop und Gott mit uns zu erleben“, kündigt die Eisenharzerin Bauer an.

Die zehnköpfige Band und ein eigens für das Projekt gegründeter Chor wollen eine Brücke bauen zwischen Pop, Rock, Glaube, Poesie und Gott. Videos, Bilder und Textübersetzungen erklären den Besuchern den stimmgewaltigen Auftritt. „Wir wollen, dass alle die Texte verstehen und teilhaben können“, erklärt Stephanie Bauer, die unter anderem als Hochzeitssängerin und in der musikalischen Früherziehung arbeitet und „Mariphil“ als Spendenprojekt ausgesucht hat.

„Ich habe drei Kinder und bin unfassbar dankbar, dass es ihnen so gut geht und sie in einer friedvollen Umgebung sicher aufwachsen können. Auf den Philippinen kämpfen jeden Tag 250 000 Kinder ums Überleben. Wir wollen wenigstens versuchen, ein bisschen von unserem Glück zu teilen und freuen uns, wenn uns die Konzertbesucher mit einer freiwilligen Spende unterstützen.“