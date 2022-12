Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Dienstag zwischen 6 Uhr und 13.30 Uhr in der Leutkircher Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt laut Polizeibericht im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.