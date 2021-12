Polizei sucht Fahrer eines weißen Transportfahrzeugs

Wegen Unfallflucht sucht die Polizei Ravensburg den Fahrer eines weißen Transportfahrzeugs.

Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Großwagens hat sich nach einem Unfall in der Obertorstraße am Dienstag gegen 11.30 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Eine entgegenkommende 23-jährige Opel-Lenkerin war dem Fahrzeug des bislang unbekannten Mannes an einer Engstelle ausgewichen und hatte dabei einen geparkten VW gestreift. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeeindruckt fort.

Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro, am Opel ein solcher von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere eine bislang unbekannte Frau, die sich zu dem Zeitpunkt am Unfallort befunden hat, werden gebeten, sich unter Telefon 07562 / 97 65 50 beim Polizeiposten Isny zu melden.