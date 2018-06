Polizei sucht Exhibitionisten

Ein Exhibitionist ist am Dienstag gegen 18 Uhr am Baggersee in Großholzleute aufgetreten. Der Mann, der sich im FKK-Bereich aufhielt, nahm laut Polizeibericht sexuelle Handlungen an sich vor und schaute auf die gegenüberliegenden Badegäste. Anschließend entfernte sich der etwa 50-jährige Mann mit Bauchansatz mit einem Fahrrad. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Kriminalkommissariat Ravensburg, Telefon 0751 / 803-0, anzurufen.