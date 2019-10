Polizei sucht einen Unfallflüchtigen

Ein Zeuge hat am Montag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Isnyer Obertorstraße den Fahrer eines silbernen Kleinwagens beobachtet, der beim Ausparken einen BMW streifte und davonfuhr, ohne sich um den Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Beschrieben wird der Fahrer nach Angaben der Polizei wie folgt: Es ist eine ältere männliche Person mit weißen Haaren und einer beigen Lederjacke. Bei dem silbernen Fahrzeug müsste es sich um einen Opel oder Citroen handeln. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an den Polizeiposten Isny, Telefon 07562/976550, erbeten.