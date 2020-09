Polizei sucht Besitzer eines dunklen VW

Die Polizei in Wangen sucht nach dem Besitzer eines dunkeln VW Golf oder Polo mit Ravensburger Kennzeichen, der am Dienstag gegen 18.20 Uhr am oberen Parkplatz beim Minigolfplatz in Neutrauchburg abgestellt war.

Eine Verkehrsteilnehmerin hatte ihre Fahrzeugtür beim Öffnen leicht gegen den gesuchten VW geschlagen. Sie begab sich umgehend auf die Suche nach dem Besitzer. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der VW nicht mehr da. Daher verständigte die 40-Jährige die Polizei. Möglicherweise ist der VW im vorderen Bereich auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 entgegen.