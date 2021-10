Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Mutmaßlich einen über den Durst getrunken hat ein 27 Jahre alter Autofahrer, den Polizisten laut Bericht in der Donnerstagnacht in der Kemptener Straße in Isny aus dem Verkehr gezogen haben.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen gegen 23.30 Uhr einen Wert von mehr als 1,3 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme bei dem Fahrer anordneten. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht der Trunkenheit bestätigen, hat der 27-Jährige neben der Beschlagnahme der Fahrerlaubnis auch mit einer Strafanzeige zu rechnen.