Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Isny fest

Schwere Brandstiftung wird einem 40-Jährigen vorgeworfen, der am Donnerstag beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt wurde. Der Verdächtige soll am Dienstag kurz nach 21 Uhr an einem Wohnhaus in der Kemptener Straße in Isny am Hauseingang ein Feuer gelegt haben, das von einem der Bewohner schnell bemerkt wurde und gelöscht werden konnte.

Verletzt wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft niemand. An der Haustür sowie der Klingelanlage entstand durch das Feuer ein Sachschaden. Der mutmaßliche Brandstifter wurde bei der Tat von einer privat aufgestellten Videokamera gefilmt, sodass die Polizei schnell auf die Spur des 40-Jährigen kam. Er wurde letztlich an seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen.

Am Donnerstagvormittag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht. Anschließend wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.