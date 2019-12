Polizei hat alle Hände voll zu tun

Weil er sich nicht benommen hat, wie man es von einem Gast erwarten kann, verbrachte ein uneinsichtiger Gast eines Lokals in der Isnyer Eberzstraße den Rest der Nacht auf Sonntag in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Wangen.

Wie es in einer Mitteilung heißt, sei die Polizei gegen 1.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag an die Gasstätte gerufen worden, weil der 36-Jährige die Gasstätte verlassen sollte. Der Mann sei aus dem Lokal geworfen worden, was dieser aber nicht einsehen wollte. So benahm er sich auch gegenüber den Beamten aggressiv. Schlussendlich nahmen die Polizisten den Mann fest. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann dann auf dem Revier in Wangen.

Noch während des Einsatzes sei der Streifenwagen der Beamten von einem 18-Jährigen angepinkelt worden, heißt es in einer weitern Meldung. Sicherheitsmitarbeiter der Gasstätte, hätten den jungen Mann dabei beobachtet, festgehalten und dann den Streifenpolizisten übergeben. Gegen den jungen Mann wird nun wegen „unzulässiger Verrichtung der kleinen Notdurft“ ermittelt.