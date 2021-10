Polizei findet vermissten 15-Jährigen in Wangen

Die Polizei hat den seit Mittwochnachmittag vermissten Jugendlichen aus Weitnau gefunden und nach Hause zurückgebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war er nach einem Streit mit seiner Erziehungsberechtigten am Mittwochabend nicht nach Hause gekommen und wurde seither vermisst. Am Donnerstag war er dann nicht in der Schule in Isny erschienen. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Junge über Nacht bei einer Bekannten in Wangen aufgehalten hatte.

Er konnte laut Polizei auch in Wangen angetroffen werden.

Mit dieser Meldung hatte die Polizei am Donnerstag öffentlich nach dem Jugendlichen gefahndet: