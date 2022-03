Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Isny

In ein Glasgeschäft in der Bergtorstraße und in einen Jugendtreff in der Rainstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Dies teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. In der Bergstraße gelangte der Einbrecher demnach über eine nicht verschlossene Hauseingangstür in das Gebäude und hebelte dort eine Tür zur Werkstatt auf. Er durchsuchte im Inneren mehrere Schubladen und stahl letztlich einen geringen Bargeldbetrag sowie Schmuck aus der Auslage des Geschäfts. Er dürfte hier Beute im Wert von mehreren Hundert Euro gemacht und an der Tür einen Schaden von rund 500 Euro verursacht haben. In derselben Nacht wurden in der Rainstraße zwei Geldkassen aus einem Jugendzentrum gestohlen. Der Täter gelangte über eine Feuertreppe an ein Fenster im zweiten Obergeschoss des Jugendtreffs und schlug dieses ein. Im Inneren hebelte er eine Bürotür auf und fand dort die zwei Kassen samt Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Schaden, den er am Gebäude verursachte, wird ebenfalls auf rund 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Isny, der in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat, schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus und bittet unter Telefon 07562 / 97 65 50 um sachdienliche Hinweise.